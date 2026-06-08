歌手・中島美嘉の韓国公演が、開催を目前にして突然中止となった。6月7日、中島美嘉の韓国公演を主催するUJINエンターテインメントは公式SNSを通じて「13日に開催予定だった『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演は、やむを得ない弊社事情により中止となった」と発表した。【画像】中島美嘉、韓国音楽番組で熱唱！『雪の華』披露当初、中島美嘉は6月13日に韓国・京畿道高陽のKINTEXでコンサートを開催し、韓国のファンと交