ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦「三国プリンスカップ」は最終日の8日、第12Rで優勝戦が行われ、飛田江己（25＝埼玉）がカド5コースから一気の捲りを決めて、4月の大村ルーキーシリーズに続いて今年2回目の優勝を飾った。水谷理人が2着、中野仁照が3着。1番人気の中野希一は5着に敗れ、3連単2万9280円の万舟券決着となった。第一声は実感がこもっていた。「まさか優勝できるとは。こんなこともある