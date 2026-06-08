【モデルプレス＝2026/06/08】キャスターの安藤優子が6月7日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯を公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター「オシャレで素敵」と話題の豪華海鮮メニュー◆安藤優子、豪華な夕飯を公開安藤は「近所の貝屋さんへ行って、蛤と赤鮑をゲットしていたので、しっかり準備して 海の幸を堪能しました」とつづり、写真を投稿。「ゴボウとにんじんの胡麻マヨ和え」「7つの具材のナムル」