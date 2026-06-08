元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が7日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。自身のSNSで最も「いいね」が多かった投稿を明かした。同番組では、今年3月の退社後、岩田がインスタグラムに初めて投稿した写真を紹介。そこで披露された明るい髪色で頬づえをつく岩田の姿に、アシスタントの竹粼由佳アナウンサーが「ファッション雑誌とかに載ってそうな感じで、凄くオシャレ」と