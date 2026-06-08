【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの鈴木奈々が6月7日、自身のInstagramを更新。白いセットアップのカジュアルスタイルを公開し、話題となっている。【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良すぎ」と話題の胸元チラリショット◆鈴木奈々、セットアップスタイル公開鈴木は「お家デートコーデです」とつづり、写真を投稿。ソファの背もたれに肘をあて、メガネを触ってポーズを取った鈴木は、白のパーカーとボトムスのセットア