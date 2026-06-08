実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。糖尿病治療薬「マンジャロ」が本来の目的とは異なるダイエットに利用されるケースが急増していることについて言及した。「マンジャロ」は、2型糖尿病の治療薬で、血糖値を下げる一方、嘔吐や下痢、食欲減退などの副作用がある。ダイエットのため自由診療で処方する医療機関もあるが、厚生労働省は、適応外使用に関して注意喚起している。この件