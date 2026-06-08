2日連続で阪神戦が雨天中止となり、球場到着後、練習は行わず休養日となった。先発予定の左腕・藤井聖は昨年4月の本拠地開幕戦とその翌日に続き、2日連続で登板が雨天中止で流れて登板自体もなくなる“珍事”を2年連続で経験することになり「いやあ、雨男っすね。私は雨男です。はい、認めます」と苦笑い。一方、切り替えを強調し「これ投げてたら、大量失点してたかもしれない。そう捉えます」と前を向いた。