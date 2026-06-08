ラグビー・リーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が8日、東京都内で行われ、1部の最優秀選手賞（MVP）は神戸で共同主将を務めるLOブロディ・レタリック（35）が受賞した。献身的なプレーでチームをけん引するだけでなく、今季は最多トライゲッターともなって神戸のリーグワン初制覇に貢献。MVPに選ばれ「とてもうれしい。今季は自分の状態も上げられたし、チームメートのおかげ」と口にした。報道陣の取材