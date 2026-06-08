◇カーリング・日本選手権第2日フォルティウス12―1京都大（2026年6月8日横浜BUNTAI）女子1次リーグ第2戦が行われ、連覇を狙うミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは京都大を12―1で圧倒し、2連勝を飾った。スキップの吉村紗也香をリザーブとして配置。スキップの小谷優奈を中心に第1エンドで2点を先取し、第2エンドから4連続スチールなど女王の強さを見せつけた。第7エンド終了後に相手が負けを認めるコンシード