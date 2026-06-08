今回、Ray WEB編集部は過保護な親について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の綾音は、過保護な母親に困っていて……？母親に彼氏ができたと伝える決意をした綾音。このあと大変な事態に……？原案：Ray WEB編集部作画：はちだライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【過保護な母親】に彼氏ができたことを報告。すると、“まさかの発言”をされて...！？