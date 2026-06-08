阪神は8日、元山飛優内野手（27）、キャム・ディベイニー内野手（29）の出場選手登録を抹消した。元山は4日に再昇格を果たしたものの、4日の西武戦での代打での1打席のみだった。ディベイニーは5月21日に初昇格も7打数1安打、打率・143、0打点と結果を残せなかった。