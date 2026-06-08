JRAのクリストフ・ルメール（47）のアパレルブランド「CLbyC・ルメール」がサンデーレーシングとのコラボ新作4点を発表し、京都市内で展開するカフェ「CLFASHION＆CAFE」でお披露目された。23年のシルクレーシング、24年の社台RH、25年はキャロットファームと日本を代表するレーシングクラブとタッグを組んできたルメールが今回共闘したのがサンデーレーシング。チェルヴィニア、フィエールマンなど自らも同クラブとのコ