ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもって卒業すると報告した。白川の卒業に伴う“解散説”を完全否定した。白川は「親孝行をしたい」という思いから純烈入りしていたことを明かし、会見の中で涙をこらえながら「去年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と吐露。「中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタ