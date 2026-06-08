ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。白川は会見の中で、涙をこらえながら卒業理由やメンバー、ファンへの思いを口にした。残るメンバーとなった酒井一圭、後上翔太が白川にエールを送った。会見冒頭、白川は「来年3月31日で、20年在籍した純烈を卒業することになりました」と涙をこらえながら発表。「突然の報告でびっくりす