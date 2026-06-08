ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。卒業については「昨年の母の他界で、モチベーションが他のメンバーよりなくなった」と説明し「一度立ち止まり肉体的にも精神的にもしっかりと充電をさせていただく」と今後の展望を語った。白川は「親孝行をしたい」という思いから純烈入りしていたことを明かし、会見の中で涙をこらえなが
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