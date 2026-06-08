ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。それに伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディションを行うと発表。さらに今ブレーク中の弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションも開催すると発表した。この日、会見で白川が卒業を発表した。「来年3月31日で、20年在籍した純烈を卒業することになりました