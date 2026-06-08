ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。昨年、最愛の母を亡くし「純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と説明。リーダーの酒井一圭は、白川卒業までの期間について「原点のお風呂やさんに行きたい」と今後の展望を語った。「親孝行をしたい」という思いから純烈入りしていた白川。会見の中で涙をこらえなが