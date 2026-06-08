ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。それに伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディションを行うと発表。6人組としてスタートした純烈は、これまでもメンバーの脱退・卒業・加入を繰り返してきた。「純烈」は2007年に酒井一圭を中心として、小田井涼平、白川、林田達也、友井雄亮、後上翔太の6人グループとして発足した。