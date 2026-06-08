週明け８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６８．４０ポイント（１．７０％）安の３９５９．３４ポイントと３日続落した。４月７日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいる。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米利上げ観測や、それを受けた米株の急落、中東情勢を巡る不透明感が重しとなっている。また、中国で来週にかけて５月の月次経済統計が集中して公表されることも買い手控え要因と