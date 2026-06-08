５日、重慶市大足区の竜水湖にある小島で戯れ合うコサギ。（重慶＝新華社記者／劉潺）【新華社重慶6月8日】中国重慶市大足区は近年、環境保全を優先する方針に基づき、中型貯水池である竜水湖の生態系を体系的に修復してきた。汚染企業の操業停止や湖畔の植生回復、流入する支流の整備を進めた結果、水質が着実に改善し、森林率は91％を超えた。さまざまな水鳥も年々増加している。５日、重慶市大足区の竜水湖で水面近くを飛ぶゴ