ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると発表した。それに伴い、「純烈セカンドチャンスオーディション2026」を開催すると発表した。リーダーの酒井一圭は「純烈は5人体制にしたい」と募集要項の詳細を説明。この日から来月31日まで受け付けるとした。また、純烈の新メンバーと今ブレーク中の弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー