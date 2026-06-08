ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってメンバーを卒業すると報告した。それに伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディションを行うと発表。白川はこれまで、結成初期メンバーとして高い歌唱力でグループをけん引してきた。「純烈」は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の