女優の安達祐実（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。出演舞台で共演する人気女優2人との3ショットを公開した。安達は「舞台、『シャープさんフラットさん』の稽古場！」とつづり、出演舞台の景子に励んでいることを報告。その上で「べっぴんさん2人と私はいつでもお菓子を食べている、、、」とし、共演のトリンドル玲奈、高梨臨との3ショットを公開した。ファンからは「初日行きます！楽しみ」「何食べてるんです