お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表メンバーのエピソードを披露した。高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。サッカー情報番組の取材などで代表選手とも接点があり、ワッキー（53）は「キャプテンの遠藤航選手、これぞキャプテンというエピソードがあるんですよ」と明かし