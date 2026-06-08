韓国発のスニーカー＆キャップブランド「elldu（エルドゥ）」と、ライフスタイルブランド「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」による人気コラボレーションキャップに、新色が仲間入りします。発売後すぐに完売カラーが続出した注目アイテムが、2026年6月10日（水）より待望の再販決定。さらに新色「Blue Grey/Grey」が加わり、より魅力的なラインアップへと進化しました。ユニセックスで楽しめる洗