元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が7日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。驚きの食事量を明かした。飲食店では、ハンバーガーセットにバーガーを追加注文するなど、意外な食事量を同番組で明かした岩田。スタッフからの情報として、「収録終わりで弁当8個を持ち帰った」とタレ込まれると、「現場でね、皆さんが取らなかった弁当があって」と振り返った。「持って帰っていいよ」