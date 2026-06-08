◇プロボクシングウエルター級8回戦磯谷大心《8回戦》シェ・ジュンイ（2026年6月8日東京・後楽園ホール）元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）が8日、都内でプロ14戦目の前日計量に臨んだ。計量1回目ではリミット（66.6キロ）を数グラム超過も直後に全裸になり、リミットでパスした。「家の体重計とは違って…。会場までの代謝でも落