◇カーリング・日本選手権第2日SC軽井沢ク8―0ロコ・ソラーレ（2026年6月8日横浜BUNTAI）女子1次リーグ第2戦が行われ、前回3位のロコ・ソラーレはSC軽井沢クに0―8で完封負けを喫した。前日に白星発進したが、1勝1敗となった。第4エンドにスキップ藤沢五月の最終投がミスとなり、3点先制を許す展開。第5エンドも2点スチールを許すなど失点が重なり、第7エンド終了後に負けを認めるコンシードとなった。藤沢は「きっかけ