フィリピン南部沖で発生した地震により、建物の倒壊が相次ぎ、少なくとも8人が死亡しました。フィリピンやインドネシアでは津波も観測されています。アメリカの地質調査所によりますと、フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日、マグニチュード7.8の地震が発生しました。ミンダナオ島にある小学校では…。式典の途中に激しい揺れで屋根が崩れ、多くの児童が逃げ惑う様子が写っています。市街地にあるこちらのビルは地震直後に倒壊しま