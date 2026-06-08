日本卓球協会は8日、ロス五輪の日本代表候補選手選考基準を発表した。競技種目と最大出場可能人数については以下の通り。（1）団体種目1・混合団体（男女各3計6名）（2）個人種目5・男子シングルス（2名）・女子シングルス（2名）・男子ダブルス（1ペア）・女子ダブルス（1ペア）・混合ダブルス（1〜2ペア）最大出場枠数は、団体・個人の計6種目を通して男女各最大3名となる。男女シングルス2人の選考方法は、28年1