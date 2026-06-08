中国自然資源部傘下の中国地質調査局は6月8日、中国が自主設計・建造した総合地質・地球物理調査船「海洋地質6号」がこのほど第16次深海地質調査航海を完了したと発表しました。今回の調査では、深海の地質環境の調査や海洋探査に関する重要技術・装備の研究開発と応用の分野で、多くの成果を挙げました。今回の航海では、研究チームはさまざまな地質調査手法を活用し、多金属団塊、海底岩石、深層海水などの貴重な一次データやサ