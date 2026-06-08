ホンダの新たなハイブリッドモデル！ホンダが2026年5月14日に行った、四輪事業の再構築に向けた取り組みと今後の事業の方向性についての説明会の中で、今後登場予定の車両の発表とともに、2台のプロトタイプモデルの実車が披露されました。今回はその2台のうち、「ホンダ ハイブリッドセダン プロトタイプ」と名付けられた車両をご紹介します。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「セダン」です！ 画像で見る！（25枚）