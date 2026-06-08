今年1月に愛知県豊川市のアパートで女性が首を切られて死亡した事件で、元交際相手で死亡した男が殺人の疑いで書類送検されました。今年1月、豊川市御油町のアパートで、静岡県の無職・馬場久瑠美さん(当時32)が首から血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。また、この部屋のトイレからは、住人で元交際相手の中山優容疑者(当時33)が首に大ケガをした状態で見つかり死亡していましたが