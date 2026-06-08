有権者に菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県の本巣市議に、検察は罰金40万円を求刑しました。鍔本規之市議：「論告求刑を聞いて、少し腹が立ってきた。40万円ということは、相当罪が重いということで、容赦なくという求刑」本巣市の鍔本規之市議(77)は市議選前の去年9月、有権者28人に計約6万円分の菓子折りを配った行為が寄付に当たるとして、公職選挙法違反の罪に問われています。鍔本市議は「配布の