6年前(2020年)の熊本豪雨で被災した酒蔵の復興支援につなげようと、7日、県産酒の知識を問う「くまもと県産酒検定」が熊本市でありました。多くの人に県産酒を知ってもらおうと始まりことしで2回目で、オンライン受検を含め361人が参加しました。検定では、県産酒の歴史や製造方法、特性などについて、50の問題が出され、7割以上の正解で合格です。 検定終了後には、県産のビールや焼酎、ウイスキーなどが試飲で