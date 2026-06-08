元乃木坂46メンバーで俳優・モデル・タレントの松村沙友理さんが自身のインスタグラムを更新。アパレルブランドのPOPUPSTOREでの様子を伝えました。【写真を見る】【松村沙友理】自身がプロデュースするD2Cブランドの期間限定POPUPSTORE「遊びに来てね」松村さんは、6月6日（土）・7日（日）に自身がプロデュースするD2Cアパレルブランド「LANTINAM（ランティナム）」の大阪POPUPSTOREに参加。「とても楽しかったです！」と綴り、