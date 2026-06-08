宮城県塩釜市の港に停泊する宮城海上保安部の巡視船「ざおう」（手前）から流出した重油＝3月（同部提供）宮城県塩釜市の仙台塩釜港に停泊していた宮城海上保安部の巡視船から重油が流出した問題で、第2管区海上保安本部が、養殖ワカメなどの水産物の被害を受けた漁業者に対する賠償金の一部を今月中にも支払うことが8日、同本部への取材で分かった。塩釜市漁業協同組合によると、今月2日に第2管区海上保安本部の関係者が漁協