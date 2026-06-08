白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調について近況を綴りました。【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「副作用の影響もあって、ちょっと体調が悪い」愛娘の写真添えて体調について綴るネイボールさんは、『体調はイマイチだけど、仕事がんばります！』と題したブログを投稿。 愛娘の写真を添えて、「今日は副作用の影響もあって、ちょっと体の体調