中国の習近平国家主席が北朝鮮の平壌（ピョンヤン）に到着しました。訪朝は7年ぶりです。中国国営メディアは、習主席の専用機が8日午後、平壌の空港に到着し、金正恩（キム・ジョンウン）総書記夫妻が出迎える様子を伝えました。続いて、平壌中心部の金日成（キム・イルソン）広場で歓迎式典が行われたと伝えています。習主席の訪朝は2日間の日程で、金総書記との会談では、中朝関係や朝鮮半島情勢などについて意見を交わすとみら