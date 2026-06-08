インバースネットは6月8日、FRONTIERブランドで展開中のゲーミングPC新製品として、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。FRONTIER、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨ゲーミングPC発売 - 先着50名に特典TシャツAMD製CPUとGPUの搭載で高い性能を備え、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の世界観を存分に堪能できるというゲーミングPC製品。