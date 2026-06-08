ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは7月30日より、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を開催する。USJ『ワンピース・プレミアショー 2026』今回の『ワンピース・プレミア・サマー』では、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、「ONE PIECE」の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験を楽しむことができる。USJ『ワンピース・プレミア