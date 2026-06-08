【SONIC PICO PARK】 発売日：未定 価格：未定 プレイ人数：2～8人 PICO PARKは、「PICO PARK」シリーズの最新作として、セガを代表するアクション「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」とのコラボゲーム「SONIC PICO PARK」を発売することを発表した。発売日、価格は未定。 「PICO PARK」は、ローカル/オンラインにて2人から最大8人まで遊べ