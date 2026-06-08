黒柳徹子は女優の森泉が８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。夫とのなれそめを語った。森は２０１８年３月に住職の男性と結婚したこと、また妊娠５か月であることを発表。同年６月に第１子を出産したことを報告している。結婚８年目を迎えて、森は「あっという間。早い」。ＭＣの黒柳徹子から「１０歳年上で、お寺の住職。どういうことからお知り合いになったの？」と聞かれると「ワンちゃんのお葬儀をお願いして