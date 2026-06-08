◆カーリング日本選手権第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、京大に１２―１で勝って開幕２連勝を果たした。２戦目は、スキップ・吉村紗也香がリザーブに回り、産休当時と同じように小谷優奈がスキップを務め、小林未奈がフォースに入ったが、メンバーを入れ替えても強さは変わらない。湿度が高く、氷の状態が秒