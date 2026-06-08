３人組ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎（４９）が、来年３月３１日をもってグループを卒業することが８日、分かった。この日、グループのファンクラブや公式サイトで発表された。なお、白川の卒後後も解散しないことが明らかになった。所属事務所「株式会社Ｇ−ＳＴＡＲ．ＰＲＯ名義」で、「弊社所属アーティスト白川裕二郎（純烈）に関するご報告」と題して発表。「平素より格別のご高配を賜り、