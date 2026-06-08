「あれは演技です!」――。三田佳子が、認知症の母親役を演じた際の思わぬ反響を明かした。作品を観た周囲から「ご本人も少し認知症になってきたかなと思った」と言われたそうで、「一生懸命否定したんですけど」と笑いながら振り返った。三田佳子○三田佳子が「認知症のおばあちゃん(の役)」で意識したこと映画『お終活』シリーズの第3弾となる最新作『お終活3 幸春! 人生メモリーズ』の大ヒット御礼舞台挨拶が7日に都内で行われ