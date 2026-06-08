【モンテレイ（メキシコ）７日＝ペン・金川誉、後藤亮太】日本代表が事前合宿と１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、日本時間２１日）を行うメキシコ・モンテレイで、サンペドロ市役所が主催する年に一度の「日本の日」が開催された。日本文化などを体験出来るイベントに、過去最高の２万人超のメキシコ人が大集結。同戦で“ホームアドバンテージ”を得られることを確信した一日を後藤亮太記者が「見た」。親日家が多いと