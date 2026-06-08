住民の避難の状況です。 津波注意報を受けて、肝付町と屋久島町は避難を呼びかけています。 津波注意報の発表を受けて屋久島町では、保育園や中学校が高台の施設などに避難しました。 肝付町は、レベル4の避難指示を5つの地区の2222世帯、3771人に発表しています。 レベル4の避難指示は、危険な場所から全員が避難するべき状況です。 また、屋久島町は、レベル3の高齢者等避難を発表しています。 レベル3の高齢者等