津波注意報が出たことで交通に影響が出ています。 まず海の便です。 フェリーかけろまは、現在、運航を見合わせていて、津波注意報が解除されれば運航を再開するとしています。 定期船せとなみは第3便が欠航になっています。 クイーンコーラルクロスは、沖縄に向けて運航中で与論港に入港しました。これから沖縄に向けて出港します。ただし、那覇港沖で注意報が解除されるまで待機する予定です。 プ