きょう8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2と推定される地震があり、茨城県から沖縄県にかけての広い範囲で津波注意報が発表されました。 鹿児島県内では県東部、種子島・屋久島、奄美群島・トカラ列島に津波注意報が出ています。 県内ではこれまで午後1時21分に種子島熊野で10センチの津波を観測したほか、奄美市小湊と南大隅町大泊で「微弱」＝津波の高さがごく小さな津波を観測しました。 津波注